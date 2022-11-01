Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı
Konya'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren ve ilk duruşmada tahliye olan Fatma Koç (52), suçun 'meşru müdafaa' kapsamında işlendiğine kanaat getirilerek, beraat etti. Fatma Koç'a kayınvalidesi Güllü Koç da sahip çıkmıştı. Oğlunun kendisine de şiddet uyguladığını, gelininden şikayetçi olmadığını söyleyen Güllü Koç, ''Benim Fatma'm masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
01.11.2022 16:00 - Son Güncelleme: 01.11.2022 16:07
Olay, 4 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.
Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Kayınvalidesi Güllü Koç da gelininden şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmasını istemediğini söyledi.