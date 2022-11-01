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Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı

Konya'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren ve ilk duruşmada tahliye olan Fatma Koç (52), suçun 'meşru müdafaa' kapsamında işlendiğine kanaat getirilerek, beraat etti. Fatma Koç'a kayınvalidesi Güllü Koç da sahip çıkmıştı. Oğlunun kendisine de şiddet uyguladığını, gelininden şikayetçi olmadığını söyleyen Güllü Koç, ''Benim Fatma'm masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

DHA
01.11.2022 16:00 - Son Güncelleme: 01.11.2022 16:07
Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı

Olay, 4 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.

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Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı

3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç, tutuklandı.

Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı

GELİNLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Fatma Koç, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan kayınpederi Ferruh Koç, gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını yineleyerek, ''Önceki beyanlarımı tekrar ederim, şikayetçi değilim" dedi.

Böcek nedeniyle kendisi ve iki çocuğunu döven kocasını öldüren Fatma Koç ilk duruşmada beraat etti! Kaynanası da sahip çıkmıştı

Kayınvalidesi Güllü Koç da gelininden şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmasını istemediğini söyledi.

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