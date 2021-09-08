Kilo vermek için boksa başladı! 7'de 7 yapan genç kadın ilk altın kemerini nakavtla kazandı
Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki Dilara Yücel, kilo vermek için boksa başladı. Ancak Yücel'in başarıları arka arkaya geldi. Çıktığı ilk 7 profesyonel maçını da kazanan genç kadın son maçında Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'yi 3. rauntta nakavt etti ve ilk altın kemerini kazandı. Hedefini dünya şampiyonluğu olarak açıklayan Dilara Yücel, "2022'ye kadar çok sıkı çalışıp, dünya şampiyonluğu kemerini de ülkeme getireceğim" dedi.
Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle memleketi Eskişehir'e dönen Yücel, çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu.
80 kiloyken başladığı boks ile 13 kilo veren ve ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da Arnavutluk'ta düzenlenen 'Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı' maçına çıktı.
Rakibi Gürcistanlı Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle altın kemeri geçici olarak alıp Türkiye'ye dönen Yücel, 3 Eylül'de İstanbul'da yeniden düzenlenen unvan maçında rakibi Chakhvashvili'yi üçüncü rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.
'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'
Yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Dilara Yücel, daha çok çalışarak Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyledi. İstanbul'daki karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını anlatan Yücel, "Kendi taraftarlarımın önünde dövüşmek benim için daha güzel oldu.