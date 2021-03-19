SON DAKİKA: Kayseri'de 8 milyon yıl önce fillerin atası olarak bilinen 5 türün bir arada yaşadığı tespit edildi

Son dakika haberi: Kayseri'de yaklaşık 8 milyon yıl önce fillerin atası olarak bilinen 5 fil türünün bir arada yaşamış olması dikkati çekiyor. Kazılara başkanlık eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, AA muhabirine, kurtarma kazılarında şu ana kadar fillerin atası olarak bilinen 5 farklı fil türünün yanı sıra zürafa, geyik, antilop gibi çok çeşitli fosile ulaşıldığını söyledi. Değerlendirmeler sonucu fosillerin yaklaşık 7,5-8 milyon yıl öncesine ait olduğunun belirlendiğini anlatan Başoğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

19.03.2021 13:52 - Son Güncelleme: 19.03.2021 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





