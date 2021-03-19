SON DAKİKA: Kayseri'de 8 milyon yıl önce fillerin atası olarak bilinen 5 türün bir arada yaşadığı tespit edildi
Son dakika haberi: Kayseri'de yaklaşık 8 milyon yıl önce fillerin atası olarak bilinen 5 fil türünün bir arada yaşamış olması dikkati çekiyor. Kazılara başkanlık eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, AA muhabirine, kurtarma kazılarında şu ana kadar fillerin atası olarak bilinen 5 farklı fil türünün yanı sıra zürafa, geyik, antilop gibi çok çeşitli fosile ulaşıldığını söyledi. Değerlendirmeler sonucu fosillerin yaklaşık 7,5-8 milyon yıl öncesine ait olduğunun belirlendiğini anlatan Başoğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Kazılara başkanlık eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, AA muhabirine, kurtarma kazılarında şu ana kadar fillerin atası olarak bilinen 5 farklı fil türünün yanı sıra zürafa, geyik, antilop gibi çok çeşitli fosile ulaşıldığını söyledi.
Ulaşılanlar içindeki en dikkat çekici parçanın tüm halde bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fil fosili olduğunu vurgulayan Başoğlu, "Bu bütünlükte ve bütün halde ele geçen tek örnek. Türün kendisi de çok önemli. Dünyada nadir bulunan bir tür." dedi.