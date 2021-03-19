150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar yok satıyor! Faydaları saymakla bilmez! Duyan şaştı kaldı, meğer...

150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar yok satıyor! Faydaları saymakla bilmez! Fiyatını duyan şaşırsa da kuzugöbeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok ilimizde vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı olan ve bazı illerimizde havaların ısınmasıyla dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Kuzugöbeğinin fiyatı 150 liradan 1000 liraya kadar çıkıyor.