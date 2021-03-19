150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar yok satıyor! Faydaları saymakla bilmez! Duyan şaştı kaldı, meğer...
Bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici etkiye sahip olan 'kuzugöbeği mantarı' hasadı vatandaşlara geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Kuzugöbeği mantarının özellikle bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kilosu 300 TL'den satılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen kuzugöbeği mantarı üreticinin önemli geçim kaynaklarından birisi.
19.03.2021 17:55
- Son Güncelleme: 19.03.2021 17:55
150 liradan başlayıp 1000 liraya kadar yok satıyor! Faydaları saymakla bilmez! Fiyatını duyan şaşırsa da kuzugöbeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok ilimizde vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı olan ve bazı illerimizde havaların ısınmasıyla dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Kuzugöbeğinin fiyatı 150 liradan 1000 liraya kadar çıkıyor.