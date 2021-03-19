Tanesi 7 TL'ye yumurta! Yere atıldığında bile kolay kolay kırılmıyor
İzmir Torbalı'daki çiftliğinde İran tavuğu yetiştiren 47 yaşındaki Osman Beklen, tavukların yumurtalarının tanesini 7 TL'den satıyor. Özellikle Hristiyanların Paskalya Bayramı'nda tercih edilen İran tavuğunun yumurtaları sivri ve kabuğunun sert olmasıyla dikkat çekiyor. Beklen Hristiyanların, yumurtaları Paskalya Bayramı'nda rengarenk boyayıp, dilek tutarak tokuşturduklarını hatırlatan Beklen, "Bunun için daha çok diğer yumurtalara göre daha sivri ve kabuğu sert olan İran tavuğu yumurtası tercih ediliyor. Bu yumurta yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz" dedi.
Tanesini 7 liradan sattığı yumurtaya en fazla Hatay'dan talep geldiğini anlatan Osman Beklen, "Paskalya'da bu yumurtalar boyanarak, dilek tutuluyor. Yumurtaları tokuşturarak, istedikleri her şeyi diliyorlar" dedi. Beklen, Paskalya Bayramı'nda en çok İran tavuğu yumurtasının tercih edildiğini ifade ederek, bunun nedenini şöyle anlattı:
"İran tavuğu yumurtası, diğer tavuk yumurtalarına göre daha sivri oluyor. Benekli bir deseni vardır ve kabuğu çok serttir. Yere atıldığında bile kolay kolay kırılmaz. Tanesini yedi lirada satıyoruz. Şu an çok yoğun talep var. Biz de yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu yumurtaları gıda olarak tüketenler de var. İran tavuğu yumurtası oldukça lezzetli."