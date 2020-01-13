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Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Son dakika haberi... Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi.

13.01.2020 15:53 - Son Güncelleme: 13.01.2020 15:54
Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmaları 9'uncu gününe girdi.

Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Valilik koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı Gölü'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis ve gönüllülerin katılımıyla devam ediyor.

Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Öte yandan bugün 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekipler iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri ise Uzunçayır Barajı Gölü'nde bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

GÜLİSTAN'IN ABLASI: SAĞ BULUNMASINI İSTİYORUZ
Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesi, Tunceli Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Aygül Doku, kardeşi Gülistan için herkesin seferber oluğunu söyledi. Arama çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Doku, tek isteklerinin, kardeşinin sağ bulunması olduğunu dile getirdi. Aygül Doku, "Ailesi olarak öncelikli isteğimiz, Gülistan'ın sağ bulunmasıdır.

Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Başına bir şey gelmişse de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen makas ve saat 16.26'da Gülistan ile arkadaşı Zaynar Abarok ile yapılan 4 saniyelik arama dışında elimizde bizi sonuca götürecek delil bulunmamaktadır.

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