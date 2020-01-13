Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi
Son dakika haberi... Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi.
Öte yandan bugün 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekipler iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri ise Uzunçayır Barajı Gölü'nde bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
GÜLİSTAN'IN ABLASI: SAĞ BULUNMASINI İSTİYORUZ
Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesi, Tunceli Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Aygül Doku, kardeşi Gülistan için herkesin seferber oluğunu söyledi. Arama çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Doku, tek isteklerinin, kardeşinin sağ bulunması olduğunu dile getirdi. Aygül Doku, "Ailesi olarak öncelikli isteğimiz, Gülistan'ın sağ bulunmasıdır.