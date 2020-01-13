Son dakika: Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Başına bir şey gelmişse de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen makas ve saat 16.26'da Gülistan ile arkadaşı Zaynar Abarok ile yapılan 4 saniyelik arama dışında elimizde bizi sonuca götürecek delil bulunmamaktadır.