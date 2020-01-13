Uçakta öyle bir şey yaptı ki... Uçakta utandıran yolcular ve olaylar
Yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği, ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimiz çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz. Ancak hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen bu yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu. İşte o fotoğraflardan bazıları.
13.01.2020 10:48
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