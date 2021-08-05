SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum
Son dakika haberi.. Ankara'da kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'dan bir daha haber alınamadı. Annesinin aramasına rağmen şirin telefona cevap vermedi. Anne Türkan Erbil, kızının arkadaşına gönderilen mesajda zorla tutulduğunu söylediğini öğrenince polise başvurdu. Kızının hayatından endişe eden anne Erbil, "Kızımın telefonundan mahalle arkadaşının telefonuna mesaj geldi. Bir 'zorla tutuluyorum' dendi. Sonra, 'Ben yalnızım, yeri bilmiyorum' dendi. Böyle karışık bir şeyler. diye konuştu.
05.08.2021 09:23
- Son Güncelleme: 05.08.2021 09:52
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı.
O sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve giren anne Erbil geri döndüğünde kızını bulamadı. Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil, yine bulamayınca babasına haber vererek, polise kayıp müracaatında bulundu.