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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

Son dakika haberi.. Ankara'da kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'dan bir daha haber alınamadı. Annesinin aramasına rağmen şirin telefona cevap vermedi. Anne Türkan Erbil, kızının arkadaşına gönderilen mesajda zorla tutulduğunu söylediğini öğrenince polise başvurdu. Kızının hayatından endişe eden anne Erbil, "Kızımın telefonundan mahalle arkadaşının telefonuna mesaj geldi. Bir 'zorla tutuluyorum' dendi. Sonra, 'Ben yalnızım, yeri bilmiyorum' dendi. Böyle karışık bir şeyler. diye konuştu.

05.08.2021 09:23 - Son Güncelleme: 05.08.2021 09:52
SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı.

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SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

O sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve giren anne Erbil geri döndüğünde kızını bulamadı. Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil, yine bulamayınca babasına haber vererek, polise kayıp müracaatında bulundu.

SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

"KORKAR KENDİNİ İFADE EDEMEZ"
Kızının yanında telefonunun olduğunu belirten Erbil, "Şu an bize yer tespit haberi bekleyin diyorlar. Üzerinde kısa kollu açık mavi lacivert çizgili bir tişört var. Taytı var, ayağında bahçe terliği, toprak rengi. Başka hiçbir şeyi yok.

SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

Kimliği almış mı almamış mı hiçbir bilgim yok. Kızımın başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum. 26 yaşında özel bir çocuk. Korkar, kendini ifade edemez çok.

SON DAKİKA: Kayıp Şirin Dilan Erdoğdu mesaj gönderdi: Zorla tutuluyorum

Yetkililer ilgileniyorlar sağ olsunlar. Sesimin gidebildiği kadar arkadaşlarımdan, halkımızdan yardım bekliyorum, çocuğumun bulunması için. Hiçbir anne bunu yaşamasın" diye konuştu.