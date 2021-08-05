İşte Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi! Devlet seferber oldu
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Turizm bölgeleri başta olmak üzere 183 noktada çıkan orman yangınlarının 167'si kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Orman yangınlarıyla Mücadelesi' raporunda alevlere karşı girişilen amansız mücadelenin detayları yer aldı. Yangınlarda kaç uçak kullanılıyor? Sahada kaç personel var? Hangi uçak kaç ton su alıyor? İşte tüm detaylar...
05.08.2021 18:26
- Son Güncelleme: 05.08.2021 18:57
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Turizm bölgeleri başta olmak üzere 183 noktada çıkan orman yangınlarının 167'si kontrol altına alındı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Orman yangınlarıyla Mücadelesi' raporunda alevlere karşı girişilen amansız mücadelenin detayları yer aldı.