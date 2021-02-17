SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ
Türkiye'nin batısını etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir-Buırsa kara yolunun Susurluk mevkii 15 saat ulaşıma kapandı. Yapılan çalışma sonrası yol tekrar ulaşıma açılırken Karacabey yakınlarında 4 aracın karıştığı kaza sonucu yüzlerce araç kapanan yolda mahsur kaldı. Oluşan araç kuyruğu 10 km'yi bulurken ekiplerin ise yolu açmak için çalışması sürüyor.
17.02.2021 14:16
- Son Güncelleme: 17.02.2021 14:27
Bursa İzmir kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.
Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı kaza meydana gelince ekiplerin işi daha da zorlaştı.
Şu anda Bursa İzmir kara yolunda yüzlerce araç ve kamyon kapanan yolda mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa Balıkesir yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışıyor.