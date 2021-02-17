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SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ

Türkiye'nin batısını etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir-Buırsa kara yolunun Susurluk mevkii 15 saat ulaşıma kapandı. Yapılan çalışma sonrası yol tekrar ulaşıma açılırken Karacabey yakınlarında 4 aracın karıştığı kaza sonucu yüzlerce araç kapanan yolda mahsur kaldı. Oluşan araç kuyruğu 10 km'yi bulurken ekiplerin ise yolu açmak için çalışması sürüyor.

17.02.2021 14:16 - Son Güncelleme: 17.02.2021 14:27
SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ

Bursa İzmir kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

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SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ

Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı kaza meydana gelince ekiplerin işi daha da zorlaştı.

SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ

Şu anda Bursa İzmir kara yolunda yüzlerce araç ve kamyon kapanan yolda mahsur kaldı.

SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa Balıkesir yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA: Kar sonrası kaza trafiği kilitledi! Bursa-İzmir yolunda 10 kilometrelik araç kuyrupğ

Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışıyor.