İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve İBB'nin etkisiz kalması nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Esenyurt'ta yoğun buzlanmanın olduğu bir rampada 3 yaşındaki çocuğun içinde bulunduğu otomobil bir anda kaymaya başladı. Anne ve babanın tüm çabalarına rağmen çocuk otomobilden çıkarılamadı. Yüreklerin ağızlara geldiği anlar otomobilin durması ile son buldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

17.02.2021 12:31 - Son Güncelleme: 17.02.2021 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





