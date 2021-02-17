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İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve İBB'nin etkisiz kalması nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Esenyurt'ta yoğun buzlanmanın olduğu bir rampada 3 yaşındaki çocuğun içinde bulunduğu otomobil bir anda kaymaya başladı. Anne ve babanın tüm çabalarına rağmen çocuk otomobilden çıkarılamadı. Yüreklerin ağızlara geldiği anlar otomobilin durması ile son buldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

17.02.2021 12:31 - Son Güncelleme: 17.02.2021 12:42
İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

Olay, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı.

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İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı.

İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı.

İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da yollar buz pistine döndü! 3 yaşındaki çocuk faciadan kıl payı kurtuldu! İşte o anlar

YAŞANAN MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.