Koronavirüs aşılamaları devam ediyor! Sağlık çalışanları kar kış dinlemiyor! İşte fedakarlığın fotoğrafları
Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 ile ön cephede savaşlarını sürdüren sağlık çalışanları, dağ taş, kar kış demeden sırası gelen herkese aşıyı ulaştırmaya çalışıyor. Ankara'da aşılanma sırası gelen ancak yürüyemediği için engelli bakım hizmeti alan 69 yaşındaki Emire İzgi de aşısını oldu. Ankara'nın 1135 rakımlı Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali köyünde ikamet eden Emire İzgi, aşı olmak için randevusunu aldı. Ancak yaşlı kadın yürüme güçlüğü çektiği ve evde bakım hizmeti aldığı için ekipler, yer yer yaklaşık 40-50 santimetreyi bulan kar ve zorlu kış şartlarında aşıyı evine kadar götürerek yaptı.
Ankara'da aşılanma sırası gelen ancak yürüyemediği için engelli bakım hizmeti alan 69 yaşındaki Emire İzgi de aşısını oldu. Ankara'nın 1135 rakımlı Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali köyünde ikamet eden Emire İzgi, aşı olmak için randevusunu aldı. Ancak yaşlı kadın yürüme güçlüğü çektiği ve evde bakım hizmeti aldığı için ekipler, yer yer yaklaşık 40-50 santimetreyi bulan kar ve zorlu kış şartlarında aşıyı evine kadar götürerek yaptı.
Evinde aşısını olan Emire İzgi, "Çok teşekkür ederim aşımı yaptılar. Bana da hizmet ettiniz. Halamın kızı var yaşlı, ona git aşını ol dedim. Bak bizim adam oldu dedim. Herkese gitmelerini tavsiye ederim. Sağlık ekiplerinin hepsine teşekkür ederim. Valla nasıl geldiniz? Ben çıktım üşüdüm geldim. Siz nasıl geldiniz bilmiyorum" diye konuştu.
"KARDA KIŞTA TİPİDE VURDUNUZ KIRDINIZ GELDİNİZ"
Aşı sırası gelir gelmez sağlık kuruluşuna giderek aşısını olan 76 yaşındaki Nazım İzgi ise, "Biz aşımızı olduk, eşime sıra geldi. Eşimin aşısını da siz yaptınız Allah razı olsun. Karda kışta, tipide vurdunuz kırdınız geldiniz. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.