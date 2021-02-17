Koronavirüs aşılamaları devam ediyor! Sağlık çalışanları kar kış dinlemiyor! İşte fedakarlığın fotoğrafları

Ankara'da aşılanma sırası gelen ancak yürüyemediği için engelli bakım hizmeti alan 69 yaşındaki Emire İzgi de aşısını oldu. Ankara'nın 1135 rakımlı Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali köyünde ikamet eden Emire İzgi, aşı olmak için randevusunu aldı. Ancak yaşlı kadın yürüme güçlüğü çektiği ve evde bakım hizmeti aldığı için ekipler, yer yer yaklaşık 40-50 santimetreyi bulan kar ve zorlu kış şartlarında aşıyı evine kadar götürerek yaptı.

