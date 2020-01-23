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Son dakika: Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

Son dakika haberi... Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor. Son olarak Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı. İBB, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışının don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

23.01.2020 17:13 - Son Güncelleme: 23.01.2020 17:30
Son dakika: Kar İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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Son dakika: Kar İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Öğle saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Son dakika: Kar İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Son dakika: Kar İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

GEREDE-KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Son dakika: Kar İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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