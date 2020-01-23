Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!
İstemi Betil, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle izleyiciler tarafından çok sevildi. 2011 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu İstemi Betil, Laz Ziya karakteriyle gönüllere taht kurdu. Yaptığı seslendirmelerle ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karakteriyle hafızamıza kazınan İstemi Betil yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İşte İstemi Betil'in memleketi...
23.01.2020 20:52
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İstemi Betil, Kurtlar Vadisi dizisinde 2003-2005 yılları arasında canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kurdu.
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