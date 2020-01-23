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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!

İstemi Betil, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle izleyiciler tarafından çok sevildi. 2011 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu İstemi Betil, Laz Ziya karakteriyle gönüllere taht kurdu. Yaptığı seslendirmelerle ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karakteriyle hafızamıza kazınan İstemi Betil yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı! İşte İstemi Betil'in memleketi...

23.01.2020 20:52 - Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!

İstemi Betil, Kurtlar Vadisi dizisinde 2003-2005 yılları arasında canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kurdu.

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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!

Pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapan sanatçının ses verdiği karakterler arasında Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf gibi önemli karakterler vardır ve Kirk Douglas, Anthony Quinn gibi sanatçıları seslendirmiştir.

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!

Usta oyuncu İstemi Betil 2011 yılında 68 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!

İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde sanatçı için düzenlenen tören ardından uçakla Ankara'ya götürülen cenazesi Karşıyaka mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterini canlandıran İstemi Betil kimdir? Bakın nereli çıktı!

Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya karateriyle hafızamıza kazınan İstemi Betil yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Bakın Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Laz Ziya'yı canlandıran İstemi Betil bakın nereli çıktı!

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