Son dakika haberi... Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor. Son olarak Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı. İBB, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışının don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Son dakika: Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu23.01.2020 19:18
- Son dakika: Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu
- Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında skandal savunma!
- İstanbul Kartal'da kar yağışı başladı
- Çorum'da korku dolu anlar! Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada
- Çorum'da greyder devrildi: 1 ölü 2 yaralı
- Son dakika: İstanbul Silivri'de sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü
- 'Kepçe kulak' diye oğlunu ölüme böyle götürmüş! Cani annenin cezası belli oldu
- Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi
- Müge Anlı canlı yayında Ayfer Yaralı'yı stüdyodan kovdu! 12 yaşındaki kıza taciz iddiaları Müge Anlı'yı sinir küpüne döndürdü
- İstanbul'daki hastanede virüs alarmı! Kırmızı alan kapatıldı
- Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! (23 Ocak Perşembe) Görgü tanığı konuştu: Sabahlara kadar...
- İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Pompalı tüfekli saldırgan dehşet saçtı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.