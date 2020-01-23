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Son dakika: Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

Son dakika: Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor | Hava durumu raporu

23.01.2020 19:18

Son dakika haberi... Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor. Son olarak Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı. İBB, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışının don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.


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