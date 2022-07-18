SON DAKİKA: Kadıköy'deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! 40 milyon euroluk yatla ilgili kan donduran ifadeler: Önce Ziya'ya sonra Şahin'e sıktım
Son dakika haberleri... Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Arslan'ın ölümüne neden olan 40 milyon euroluk 'Egeria' isimli yatın sahibinin ifadesi ortaya çıktı. İş adamı Fatih Peker, yatın geri alınabilmesi için iki farklı grubu görevlendiren Volkan Altunbaş'ın 2015 yılında yatı kendilerine sattığını söyledi. Kilit ismin sözleri ise tüyler ürpertti...
Kadıköy'de bir restoranda geçtiğimiz 20 Aralık'ta iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli Şahin Aslan'ı 30 yıldır tanıdığını ve aile dostu olduğunu söyleyen dosyanın mağdurlarından Erkan Altunbaş, "Ziya yemeğe gitmeden beni aradı. Arkadaşım Caner Çakıroğullarıylaymış, yemeğe çağırdı' dedi. 'Ne işin var' desem de sıkıntı olmadığını, arkadaşlarının masada bulunduğunu söyledi" dedi.
UĞRUNA CİNAYET İŞLENEN YATLA İLGİLİ ÇELİŞEN İFADELER
Olayın yat konusuyla ilgili olmadığını ve bu nedenle toplanılmadığını öne süren Altunbaş, "Yat konusu için kimseden talebim olmadı. Kardeşim Volkan Altunbaş'la yat nedeniyle davalık olduk. Davamız devam ediyor" dedi. Uğruna cinayet işlenen olaya rağmen Volkan Altunbaş ise, "Yat konusuyla ilgili Çakıroğlu ailesiyle görüşmedim. Kimseden talebim olmadı" diye konuştu.
"YATI 7 YIL ÖNCE ALDIK TEHDİTLE ALMAYA ÇALIŞTILAR"
Yatın aile şirketine ait olduğunu söyleyen mağdur iş adamı Fatih Peker de, "Egeria isimli yat, aile şirketimize ait olup, 2015 yılında Volkan Altunbaş'ın sahibi olduğu şirketten aldık. 7 yıl sonra iki kardeş bize sattıklarını tehditle almaya çalıştı" dedi. Çakıroğlu ailesi ve Bandırmalıoğlu'nun kendisiyle irtibata geçmediğini ekledi.