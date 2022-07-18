Aydın'dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada
Aksaray'da bir kafeteryada oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden taraflar, bir süre sonra ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi kafeteryadan çıkarak kayıplara karışırken, kavga anları ise kameraya yansıdı. Geçtiğimiz gün deAydın'da yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Güreşçinin yere vurduğu araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
18.07.2022 11:08 - Son Güncelleme: 18.07.2022 11:20
Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
GÜREŞÇİ GİBİ KÜNDEYE GETİRDİ
Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.