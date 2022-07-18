Aydın’dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

GÜREŞÇİ GİBİ KÜNDEYE GETİRDİ

Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.