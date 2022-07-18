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Haberler Yaşam Aydın'dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

Aydın'dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

Aksaray'da bir kafeteryada oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden taraflar, bir süre sonra ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi kafeteryadan çıkarak kayıplara karışırken, kavga anları ise kameraya yansıdı. Geçtiğimiz gün deAydın'da yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Güreşçinin yere vurduğu araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

18.07.2022 11:08 - Son Güncelleme: 18.07.2022 11:20
Aydın’dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

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Aydın’dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

Aydın’dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI, KAFE ER MEYDANINA DÖNDÜ
Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı.

Aydın’dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Aydın’dan sonra şimdi de İstanbul: Tartıştığı kişiyi kündeye getirdi! O anlar kamerada

GÜREŞÇİ GİBİ KÜNDEYE GETİRDİ
Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.

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