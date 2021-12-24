SON DAKİKA: İzmir’de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: ’Görevine başla’ yazıyordu

Bıçaklayan şüpheli Atasoy çiftinin işyerinde temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulundukları Kemal Korukmaz (40) çıktı. Necati Atasoy'a cep telefonunu işyerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulunan ancak ret cevabı alan Korukmaz talihsiz adamın, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle vurduğu eşi Kadriye Atasoy'u da 5 kez bıçaklayarak yaraladığı anlaşıldı.