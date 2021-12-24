Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: 'Görevine başla' yazıyordu

SON DAKİKA: İzmir'de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: 'Görevine başla' yazıyordu

Son dakika haberleri... İzmir'de maddi durumu kötü olduğu için kendisine yardım eden Necati ve Kadriye Atasoy çiftini bıçaklayarak gasp eden Kemal Korukmaz'ın (40) Güzelbahçe'de çıkan yangında hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin ölümünde de parmağı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden Korukmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

24.12.2021 13:25 - Son Güncelleme: 24.12.2021 13:25
SON DAKİKA: İzmir’de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: ’Görevine başla’ yazıyordu

Korkunç olay, 16 Kasım gecesi sabaha karşı 04.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesinde yaşandı. Taş fabrikasında çalışan Suriyeli Mamoun Al-Nebhan (23), Ahmed Al-Ali (21) ve Muhammed El- Hüseyin Abdo El Bish şirketin barınağında uyurken yangın çıktı. 3 genç çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İzmir’de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: ’Görevine başla’ yazıyordu

Bu olaydan 13 gün sonra Güzelbahçe Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve ADD Şubesi eski Başkanı Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy evlerinde bıçaklandıktan sonra gasp edildi.

SON DAKİKA: İzmir’de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: ’Görevine başla’ yazıyordu

Bıçaklayan şüpheli Atasoy çiftinin işyerinde temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulundukları Kemal Korukmaz (40) çıktı. Necati Atasoy'a cep telefonunu işyerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulunan ancak ret cevabı alan Korukmaz talihsiz adamın, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle vurduğu eşi Kadriye Atasoy'u da 5 kez bıçaklayarak yaraladığı anlaşıldı.

SON DAKİKA: İzmir’de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: ’Görevine başla’ yazıyordu

POLİS GÖZALTINA ALDI
Atasoy çiftinin öldüğünü düşünen şüpheli, evde bulunan cep telefonu, nakit para ve altın gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Yaralı çift hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şüpheli Korukmaz polis tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA: İzmir’de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: ’Görevine başla’ yazıyordu

ŞOK CİNAYET İTİRAFI: GÖREVİNE BAŞLA YAZIYORDU
Şüpheli Kemal Korukmaz emniyetteki ifadesinde 3 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz Atasoy çiftini bıçaklayıp darp edip gasp etmekten ve 3 kişiyi öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA