SON DAKİKA: İzmir'de Suriyeli 3 gencin ölümüyle ilgili dehşet itiraf: 'Görevine başla' yazıyordu
Son dakika haberleri... İzmir'de maddi durumu kötü olduğu için kendisine yardım eden Necati ve Kadriye Atasoy çiftini bıçaklayarak gasp eden Kemal Korukmaz'ın (40) Güzelbahçe'de çıkan yangında hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin ölümünde de parmağı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden Korukmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte korkunç olayın ayrıntıları...
Korkunç olay, 16 Kasım gecesi sabaha karşı 04.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesinde yaşandı. Taş fabrikasında çalışan Suriyeli Mamoun Al-Nebhan (23), Ahmed Al-Ali (21) ve Muhammed El- Hüseyin Abdo El Bish şirketin barınağında uyurken yangın çıktı. 3 genç çıkan yangında hayatlarını kaybetti.
Bu olaydan 13 gün sonra Güzelbahçe Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve ADD Şubesi eski Başkanı Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy evlerinde bıçaklandıktan sonra gasp edildi.
Bıçaklayan şüpheli Atasoy çiftinin işyerinde temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulundukları Kemal Korukmaz (40) çıktı. Necati Atasoy'a cep telefonunu işyerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulunan ancak ret cevabı alan Korukmaz talihsiz adamın, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle vurduğu eşi Kadriye Atasoy'u da 5 kez bıçaklayarak yaraladığı anlaşıldı.
ŞOK CİNAYET İTİRAFI: GÖREVİNE BAŞLA YAZIYORDU
Şüpheli Kemal Korukmaz emniyetteki ifadesinde 3 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz Atasoy çiftini bıçaklayıp darp edip gasp etmekten ve 3 kişiyi öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.