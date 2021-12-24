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Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

Kocaeli'de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında 74 bin kilometrede olan otomobilin parçaları da orijinal. Öztürk, otomobilin değeriyle de ilgili "Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor." dedi.

24.12.2021 12:49 - Son Güncelleme: 24.12.2021 13:01
Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden yadigar kalan otomobiline gözü gibi bakıyor. 1979 model Renault marka otomobilin koltuğundan, kaset çalarına kadar tüm parçaları tamamen orijinal. 74 bin kilometrede olan otomobil, görenleri de kendine hayran bırakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

"SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye genelinde sayılı kalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orijinal olarak 74 bin kilometrede. Hafta sonları kullandığımız bir otomobil. Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor.

Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

Bu tekliflere ilerde sıcak bakabilirim fakat şu anda satmayı düşünmüyorum. Fakat satacak olsam 200 bin liraya satmayı düşünürdüm. Aracımız orijinal fakat demir zamana dayanmıyor.

Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

Demir dayanmadığı gibi boya da dayanmıyor. Bu yüzden sadece komple boyası vardır. Onun haricinde aracımız tamamen orijinal ve güzeldir. Günü geldiği zaman bütün bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor" şeklinde konuştu.

Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

"Bundan aldığım zevki hiçbir otomobilden alamıyorum"
Otomobilinin yarı yolda bırakmayacağını ifade eden Öztürk, "Bindiğimizde kaset çalarından deri koltuğuna kadar her şey anılarımızı tazelemeye yetiyor.

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