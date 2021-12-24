Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor
Kocaeli'de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında 74 bin kilometrede olan otomobilin parçaları da orijinal. Öztürk, otomobilin değeriyle de ilgili "Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor." dedi.
24.12.2021 12:49
- Son Güncelleme: 24.12.2021 13:01
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden yadigar kalan otomobiline gözü gibi bakıyor. 1979 model Renault marka otomobilin koltuğundan, kaset çalarına kadar tüm parçaları tamamen orijinal. 74 bin kilometrede olan otomobil, görenleri de kendine hayran bırakıyor.
"SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye genelinde sayılı kalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orijinal olarak 74 bin kilometrede. Hafta sonları kullandığımız bir otomobil. Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor.