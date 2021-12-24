Fiyat biçemiyor! Dedesinden kalan 1979 model araca gözü gibi bakıyor

"SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye genelinde sayılı kalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orijinal olarak 74 bin kilometrede. Hafta sonları kullandığımız bir otomobil. Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor.