Eşinin cenazesini görünce haykırdı: Allah'ınızı severseniz yüzüne bir bakayım..
Antalya'da geri manevra yapan aracın altında kalan kadının cenazesi eşi tarafından morgdan alındı. Olay yerinde eşinin cenazesine sarılıp ağlayan yaşlı adam, hayat arkadaşına son görevini yaparken de gözyaşlarına boğuldu. Acılı adam, " Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz" diyerek feryat etti.
İşteyken acı haber üzerine olay yerine gelen Selim Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser, "Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu, vuran adam nerede? Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz" diyerek feryat etti.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eser'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yaşlı kadının cenazesi, eşi Selim Eser ve yakınları tarafından alındı. Eşinin yüzünü son kez gören ve morg çıkışı gözyaşlarına boğulan Selim Eser, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Dürdane Eser'in cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.