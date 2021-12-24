Eşinin cenazesini görünce haykırdı: Allah’ınızı severseniz yüzüne bir bakayım..

İşteyken acı haber üzerine olay yerine gelen Selim Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser, "Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu, vuran adam nerede? Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz" diyerek feryat etti.