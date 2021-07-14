SON DAKİKA: İzmir'de ormanlara girişler yasaklandı! Gerekçe orman yangınlarının önüne geçmek

"KAYNAK YAPILMASINA İZİN YOK"

Kritik bir döneme girildiğinin altını çizen Sütçü, "Herkesi uyarmamız gerekiyor. Kritik havalardayız ve nemin düştüğü zamanlar sıkıntılar yaşıyoruz. Mahalle muhtarlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Birçok noktada kaynak yapılmasına dahi izin vermiyoruz. Ormana girilmemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabi vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. En ufak bir duman görmeleri halinde 112 veya 177 numaralı telefonlara bildirirlerse bizler de en kısa sürede müdahalede bulunabiliriz" ifadelerini kullandı.

