Adana merkezli 'Şirinler' çetesi operasyonunda yeni detaylar! Çelik kafeslerde alıkoyulan 2 kişi kurtarıldı

Adreslerdeki aramalarda da ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 4 sinyal kesici cihaz, Bank Asya'ya ait pos cihazı, 1 F serisi Amerikan Doları, 3 telsiz, polis üniforması ve çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.