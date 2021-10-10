Ceset var diye kazılan çukurdan çıkan şoke etti! Ev sahibi gömmüş...
Kayseri'de ceset şüphesiyle kazılan çukurdan çıkan şoke etti. Ceset ihbarıyla bir evin bahçesindeki çukuru kazan polis ekipleri görükleri karşısında şaşkına döndü. Açılan çukurdan bir köpek ölüsü çıktı. Daha sonra ev sahibi Yusuf Karagöz'ün kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söylediği belirtildi. İşte detaylar...
10.10.2021 18:35
- Son Güncelleme: 10.10.2021 18:36
Bahçede çukur açıldığını gören çevredekiler, ceset olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.
KÖPEK ÖLÜSÜ ÇIKTI
Olay yerine gelen ekipleri, bahçede kazılmış çukur olduğunu tespit etti. İncelemede gömülenin köpek ölüsü olduğu ortaya çıktı.