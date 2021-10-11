İzmir'de halasının cipi altında ezilen minik Kutsal Hazar Eymen Kara'nın babasından şok sözler: Benden saklamışlar 10 gün önce öğrendim!
İzmir'de halasının cipi altında ezilerek hayatını kaybeden minik Kutsal Hazar Eymen Kara hakkında flaş bir detay daha ortaya çıktı. Korkunç ölüm hakkında konuşan baba Adem Kara, şok iddialarda bulundu. Kara, Eymen'in ölümü hakkında kendisine yalan söylendiğini, gerçeğin saklandığını iddia etti. Kara, gerçeği 10 gün önce öğrendiğini belirtti.
Oğlu Kutsal Hazar Eymen Kara'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntülerini izleyen baba Adem Kara (30), ablası Z.A. ve ailesi tarafından kendisine yalan söylenildiğini belirtti.
Adem Kara, "Olayın bu şekilde olduğunu 10 gün önce öğrendim. Eymen'in arabadan düşüp, beyin kanaması geçirip, öldüğünü biliyordum.
Tüm ailem durumu benden saklamış. Kamera kayıtlarını izlediklerini söylemişlerdi. Aileme güvenip Z.A.'den şikayetçi olmamıştım. Ancak sonrasında bazı konuşmalardan şüphelendim.
Kamera kayıtlarını istedim ancak aile avukatımız vermek istemedi. Kendi avukatım aracılığıyla kamera kayıtlarını istedik ve olayın gerçeğini öğrendik. Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum. Çok kötü oluyorum" dedi.
'ADİL ŞEKİLDE YARGILANSIN'
Z.A.'nın adil şekilde yargılanmasını istediğini belirten Kara, "Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var.