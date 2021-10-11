İzmir’de halasının cipi altında ezilen minik Kutsal Hazar Eymen Kara’nın babasından şok sözler: Benden saklamışlar 10 gün önce öğrendim!

Tüm ailem durumu benden saklamış. Kamera kayıtlarını izlediklerini söylemişlerdi. Aileme güvenip Z.A.'den şikayetçi olmamıştım. Ancak sonrasında bazı konuşmalardan şüphelendim.

Kamera kayıtlarını istedim ancak aile avukatımız vermek istemedi. Kendi avukatım aracılığıyla kamera kayıtlarını istedik ve olayın gerçeğini öğrendik. Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum. Çok kötü oluyorum" dedi.



