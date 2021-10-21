SON DAKİKA: İzmir’de dini nikahlı eşini 104 yerinden bıçaklayıp sigara içip ölümünü bekledi! 20 yıl hapsi isteniyor

"KENDİSİNİ YARALADI" TİYATROSU SIRTTAKİ İZLE ÇÖKTÜ

İddianamede sanık Duran'ın eşini 104 kez bıçakladıktan sonra başında oturarak ölmesini beklediği belirtildi. Ayrıca, olayın dışarıdan duyulması üzerine sanık Duran'ın eşi Aysel Perkgün'ün kendisini yaraladığı mizansenini yaratmaya çalıştığı ancak bu yalanın sırttaki bıçak darbesi nedeniyle ortaya çıktığı iddianamede yer aldı.