SON DAKİKA: İzmir'de dini nikahlı eşini 104 yerinden bıçaklayıp sigara içip ölümünü bekledi! 20 yıl hapsi isteniyor
Son dakika haberleri... İzmir'de dini nikahlı eşi 28 yaşındaki Aysel Perkgün'ü 104 yerinden bıçaklayarak başında sigara içen ve oğlunu eşinin üzerine koyan 25 yaşındaki Feyzi Duran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eşini 104 kez bıçaklayıp başında ölmesini bekleyen şahıs için kadın savcı 20 yıl hapis istedi. Aysel Perkgün daha önce yaşadığı dehşeti şöyle anlatmıştı "Daha önce de bıçaklandım ancak ilk kez doğrandım". Perkgün, can çekişirken, 'Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim' diyerek başında sigara içen Duran'ın, kanlar içindeyken 1 yaşındaki oğlunu üzerine koyduğunu söyledi. İşte 104 yerinden bıçaklanan Aysel Perkgün haberinin detayları...
İzmir'de dini nikahlı eşi Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp canavarca hisle 104 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalışan Feyzi Duran (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İzmir Cumhuriyet savcısı Nesli Sumru Tunç tarafından hazırlanan ve İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Duran'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.
"KENDİSİNİ YARALADI" TİYATROSU SIRTTAKİ İZLE ÇÖKTÜ
İddianamede sanık Duran'ın eşini 104 kez bıçakladıktan sonra başında oturarak ölmesini beklediği belirtildi. Ayrıca, olayın dışarıdan duyulması üzerine sanık Duran'ın eşi Aysel Perkgün'ün kendisini yaraladığı mizansenini yaratmaya çalıştığı ancak bu yalanın sırttaki bıçak darbesi nedeniyle ortaya çıktığı iddianamede yer aldı.
1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE
Olay, Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 29 Ağustos günü yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran (25) ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.