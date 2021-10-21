Aydın'da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde maymunun sahibi olduğu ileri sürülen vatandaş, balıkçı ağıyla maymunu balkon demirlerinde yakaladı. İşte o anlar...
21.10.2021 16:28
- Son Güncelleme: 21.10.2021 16:37
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı.
Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan kişi evin içine aldı.