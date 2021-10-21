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Aydın'da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde maymunun sahibi olduğu ileri sürülen vatandaş, balıkçı ağıyla maymunu balkon demirlerinde yakaladı. İşte o anlar...

21.10.2021 16:28 - Son Güncelleme: 21.10.2021 16:37
Aydın’da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı.

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Aydın’da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı

Sahibinin peşinden koştuğu maymun korkunca, balkon demirlerine tutunup kaçmak istedi.

Aydın’da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan kişi evin içine aldı.

Aydın’da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı

O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aydın’da evden kaçan maymun apartmanı birbirine kattı

Maymunun kaçışı böyle görüntülendi....

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