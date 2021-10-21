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Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

Iğdır'da 30 Eylül'de önce intihar olarak değerlendirilen ancak sonra cinayet olduğu anlaşılan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün otopsi raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda Aleyna'nın "beyin kanaması, iç kanama ve genel beden travması" sebebiyle öldüğü anlatıldı.

21.10.2021 08:57 - Son Güncelleme: 21.10.2021 09:37
Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

Aleyna Ağgül, Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Arkasında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bırakmıştı.

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Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

İntihar ettiği değerlendirilen Aleyna'nın ölümünde 'cinayet şüphesi' de dikkate alınarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailesinin ve notta ismi geçen kişinin de ifadesi alındı.

Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

Gökhan Argın (40), Aleyna ile bir süredir birlikte olduklarını, kendisinin ayrılmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Argın yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı ve Aleyna'yı intihara teşvik ettiği şüphesiyle tutuklandı.

Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

ÜÇ AYRI SEBEP VAR
Aleyna'nın kesin Ölüm sebebi ve diğer bazı veriler için de Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor istenmişti. Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına ulaştı.

Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

Raporda Aleyna'nın ölümüne sebep olan üç ayrı unsur sıralandı. Rapora göre Aleyna 'genel beden travması', 'beyin kanaması' ve 'iç kanama' sebebiyle hayatını kaybetti. Kanında 0.84 promil alkol tespit edildi.

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