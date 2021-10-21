Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı
Iğdır'da 30 Eylül'de önce intihar olarak değerlendirilen ancak sonra cinayet olduğu anlaşılan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün otopsi raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda Aleyna'nın "beyin kanaması, iç kanama ve genel beden travması" sebebiyle öldüğü anlatıldı.
21.10.2021 08:57
- Son Güncelleme: 21.10.2021 09:37
Aleyna Ağgül, Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Arkasında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bırakmıştı.
Gökhan Argın (40), Aleyna ile bir süredir birlikte olduklarını, kendisinin ayrılmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Argın yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı ve Aleyna'yı intihara teşvik ettiği şüphesiyle tutuklandı.
ÜÇ AYRI SEBEP VAR
Aleyna'nın kesin Ölüm sebebi ve diğer bazı veriler için de Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor istenmişti. Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına ulaştı.