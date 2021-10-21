Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün sır ölümü! Yeni rapor ortaya çıktı

Gökhan Argın (40), Aleyna ile bir süredir birlikte olduklarını, kendisinin ayrılmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Argın yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı ve Aleyna'yı intihara teşvik ettiği şüphesiyle tutuklandı.