Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de dehşet: İlkay Ateş Sena Altan'ı öldürüp intihar etti! Mektupta neler yazıyor?

SON DAKİKA: İzmir'de dehşet: İlkay Ateş Sena Altan'ı öldürüp intihar etti! Mektupta neler yazıyor?

Son dakika haberi... İzmir'de dün kelimenin tam manasıyla vahşet yaşandı. Kız arkadaşı Sena Altan'ı (24) öldüren İlkay Ayeş (25) daha sonra canına kıydı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

11.10.2021 10:00 - Son Güncelleme: 11.10.2021 13:21
SON DAKİKA: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek

İzmir'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24) İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı.

SON DAKİKA: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

SON DAKİKA: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek

Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

SON DAKİKA