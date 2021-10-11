SON DAKİKA: İzmir'de dehşet: İlkay Ateş Sena Altan'ı öldürüp intihar etti! Mektupta neler yazıyor?

İzmir'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24) İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi.