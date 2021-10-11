SON DAKİKA: İzmir'de dehşet: İlkay Ateş Sena Altan'ı öldürüp intihar etti! Mektupta neler yazıyor?
Son dakika haberi... İzmir'de dün kelimenin tam manasıyla vahşet yaşandı. Kız arkadaşı Sena Altan'ı (24) öldüren İlkay Ayeş (25) daha sonra canına kıydı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
İzmir'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24) İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı.
Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.