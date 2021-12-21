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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

SON DAKİKA: İstanbul'da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de zincirleme kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İşte Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazadan detaylar...

21.12.2021 08:56 - Son Güncelleme: 21.12.2021 09:44
SON DAKİKA: İstanbul’da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu’nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu’nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul’da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu’nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: İstanbul’da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu’nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu’nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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