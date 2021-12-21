SON DAKİKA: İstanbul'da zincirleme kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi
Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de zincirleme kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İşte Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazadan detaylar...
21.12.2021 08:56
- Son Güncelleme: 21.12.2021 09:44
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.