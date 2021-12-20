Pınar Gültekin cinayeti davasında 8’inci duruşma! Avukatların itiraz düellosu

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mertcan Avcı, 15 Şubat'taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.