SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Son dakika haberleri... İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hazırlıksız yakalananalar yağmurla birlikte ıslanmakten kendilerini zor korudu. İşte İstiklal Caddesi'nden yağmur manzaraları...
29.09.2021 17:02
- Son Güncelleme: 29.09.2021 17:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20-22 derece civarlarında seyredecek.