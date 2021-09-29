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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hazırlıksız yakalananalar yağmurla birlikte ıslanmakten kendilerini zor korudu. İşte İstiklal Caddesi'nden yağmur manzaraları...

DHA
29.09.2021 17:02 - Son Güncelleme: 29.09.2021 17:02
SON DAKİKA: İstanbul’da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20-22 derece civarlarında seyredecek.

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SON DAKİKA: İstanbul’da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Megakentte parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken Avrupa ve Anadolu yakasının kuzey kesimlerinde ise aralıklı sağanak yağış tahminlerinde bulunuldu.

SON DAKİKA: İstanbul’da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da Taksim ve İstiklal Caddesi civarında bulunanlara gökyüzünün bir sürprizi vardı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'nde bulunanlar zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yağmur aniden bastırdı! İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Vatandaşlar ıslanmamak için yağmurdan kaçtı.

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