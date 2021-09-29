Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu
Ankara Keçiören'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan 34 yaşındaki Erşan Aydemir, elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış halde bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
29.09.2021 16:30
- Son Güncelleme: 29.09.2021 17:06
Alınan bilgiye göre, Keçiören Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine balkondan eve girdi.
Ailesi Kars'ta yaşayan Aydemir'in kilitli olan ve çilingir marifetiyle açılan kapısının anahtarı evde bulunamadı.