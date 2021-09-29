Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Ankara Keçiören'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan 34 yaşındaki Erşan Aydemir, elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış halde bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

29.09.2021 16:30 - Son Güncelleme: 29.09.2021 17:06
Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunması üzerine cinayet soruşturması başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Keçiören Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine balkondan eve girdi.

Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Aydemir'i elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde bulan yakınlarınca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Bir kargo şirketinde çalışan Aydemir'in üç ay önce nişanlandığı, nişanlısının Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi.

Ankara’da sır ölüm! Elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü halde bulundu

Ailesi Kars'ta yaşayan Aydemir'in kilitli olan ve çilingir marifetiyle açılan kapısının anahtarı evde bulunamadı.

SON DAKİKA