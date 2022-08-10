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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

Son dakika: İstanbul'da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

Son dakika... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili oldu. AKOM ve AFAD kuvvetli yağışlar nedeniyle peş peşe uyarılarda bulunurken, Meteoroloji'den 9 kent için sarı alarm verildi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre yarın için İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'ya turuncu kodlu uyarı geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule, Silivri ve Esenyurt'ta bazı yerleri su bastı.

10.08.2022 18:11 - Son Güncelleme: 10.08.2022 18:32
Son dakika: İstanbul’da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı.

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Son dakika: İstanbul’da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

Esenyurt Yeşilkent'te şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar taştı. Sokak sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Talatpaşa da su taşkınlığı yaşandı.

Son dakika: İstanbul’da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

Sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşarken, bir oto tamirci de sular altında kaldı.

Son dakika: İstanbul’da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Son dakika: İstanbul’da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu.

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