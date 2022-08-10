Son dakika: İstanbul'da Turuncu alarm verildi! Sağanak su baskınlarına neden oldu! Yollar göle döndü
Son dakika... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili oldu. AKOM ve AFAD kuvvetli yağışlar nedeniyle peş peşe uyarılarda bulunurken, Meteoroloji'den 9 kent için sarı alarm verildi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre yarın için İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'ya turuncu kodlu uyarı geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule, Silivri ve Esenyurt'ta bazı yerleri su bastı.
10.08.2022 18:11 - Son Güncelleme: 10.08.2022 18:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı.
Esenyurt Yeşilkent'te şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar taştı. Sokak sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Talatpaşa da su taşkınlığı yaşandı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.