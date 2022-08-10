Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! 'Gururlu hissediyor' diyerek paylaştı
Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren Gencay Korur isimli şahsın Facebook paylaşımı kan dondurdu. Karısını vurduktan sonra Facebook'tan 'Gururlu hissediyor' diye paylaşımda bulunan katilkoca "ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" dedi.
10.08.2022 12:44 - Son Güncelleme: 10.08.2022 12:44
Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı.
REZİL FACEBOOK PAYLAŞIMI
Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi.