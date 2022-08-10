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Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! 'Gururlu hissediyor' diyerek paylaştı

Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren Gencay Korur isimli şahsın Facebook paylaşımı kan dondurdu. Karısını vurduktan sonra Facebook'tan 'Gururlu hissediyor' diye paylaşımda bulunan katilkoca "ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" dedi.

10.08.2022 12:44 - Son Güncelleme: 10.08.2022 12:44
Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! ’Gururlu hissediyor’ diyerek paylaştı

Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada 'Gururlu hissediyor' diye yaptığı paylaşımda, 'ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' dedi.

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Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! ’Gururlu hissediyor’ diyerek paylaştı

Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi.

Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! ’Gururlu hissediyor’ diyerek paylaştı

Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! ’Gururlu hissediyor’ diyerek paylaştı

Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! ’Gururlu hissediyor’ diyerek paylaştı

REZİL FACEBOOK PAYLAŞIMI

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Karısını öldüren katilden kan donduran Facebook paylaşımı! ’Gururlu hissediyor’ diyerek paylaştı

Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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