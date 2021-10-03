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SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da korkutan patlama! Avcılar'da 2 katlı bir binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı. Patlamada bir kişi yaralanırken büyük çaplı hasar oluştu. Patlama yaşanan binanın karşısındaki binada oturan sokak sakinlerinden Murat Çelik, "Güne patlama sesiyle başladık. Biz deprem diye düşündük. Hafta sonu olması mucize, hafta içi olsaydı burası tekstil girişi olduğu için daha kötü sonuçlar doğurabilirdi." diye konuştu.

AJANSLAR
03.10.2021 10:12 - Son Güncelleme: 03.10.2021 10:22
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı

Avcılar'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, binada büyük çaplı hasar oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı

Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı

Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı

Patlamada yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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