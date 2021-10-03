SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan patlama! Binanın duvarı yıkıldı
Son dakika haberleri... İstanbul'da korkutan patlama! Avcılar'da 2 katlı bir binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı. Patlamada bir kişi yaralanırken büyük çaplı hasar oluştu. Patlama yaşanan binanın karşısındaki binada oturan sokak sakinlerinden Murat Çelik, "Güne patlama sesiyle başladık. Biz deprem diye düşündük. Hafta sonu olması mucize, hafta içi olsaydı burası tekstil girişi olduğu için daha kötü sonuçlar doğurabilirdi." diye konuştu.
03.10.2021 10:12
- Son Güncelleme: 03.10.2021 10:22