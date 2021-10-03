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'Burası bizim denizimizdi' Antalya Elmalı'da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

Antalya Elmalı'da bulunan 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu. Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak mekanı olan gölde şimdilerde küçükbaş hayvanlar otluyor. Gölün çevresinde yapılan sondajlarda ise su 130 metrelerde çıkarken bu sayı kuraklığın bir başka acı gerçeğini gözler önüne seriyor. 1960 yılından beri gölü bildiğini söyleyen çevre sakinlerinden Şaban Keskin ise "Burada sabah saatlerinden itibaren gölün tamamında hayvan otluyor. Bütün hayvanlar burada geziyor, başka da bir şey yok. Buranın hali nasıl olacak bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Çorak halini görünce üzülüyoruz. Burası bizim denizimizdi. Burası gölet olsa burası piknik alanı olsa. Burada çocukların suya düşmemesi için yeşil alan açılacaktı. Bu kuraklık bu işe imkan vermedi" sözleriyle acı gerçeği gözler önüne serdi.

DHA
03.10.2021 13:07 - Son Güncelleme: 03.10.2021 13:14
’Burası bizim denizimizdi’ Antalya Elmalı’da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

Elmalı ilçesindeki sedir ormanlarının bulunduğu Elmalı Dağı ve Bey Dağları arasında kalan karstik oluşumlu 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sondajlar nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.

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’Burası bizim denizimizdi’ Antalya Elmalı’da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

Önceki yıllarda yaz aylarında su seviyesi azalsa da bu sene gölün sadece küçük bir noktasında su kaldı. Göldeki ekosistem neredeyse yok olurken, göçmen kuşlar ise suyun kalmadığı göle uğramaz oldu. Kuruyan alanlarda ise küçükbaş hayvanlar sürü halinde otluyor.

’Burası bizim denizimizdi’ Antalya Elmalı’da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

Kuraklık nedeniyle gölün çevresindeki Göltarla Mahallesi'nde de susuzluk yaşanmaya başladı. Mahalle sakinleri bahçelerini sulamak için dahi su bulmakta zorlanırken, daha önce yapılan sondajlarda 80 metrede çıkan su, şu an 130 metrede ancak çıkıyor.

’Burası bizim denizimizdi’ Antalya Elmalı’da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

Gölün 1975 yılında da kuruduğu, uzun yıllar boyunca tarım arazisi olarak kullanıldığı, ardından tekrar su biriktirilerek eski haline döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Kuruyan gölün ortasında 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela kaldı.

’Burası bizim denizimizdi’ Antalya Elmalı’da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

'TAMAMEN KURUDU'
Gölde kalan küçük su birikintisinin olduğu alanın yol çalışması sırasında toprak alınan alan olduğunu söyleyen Göltarla Mahallesi Muhtarı Durmuş Sarıkaya, "Avlan Gölü bu yıl tamamen kurudu. 10 yıldır bu şekilde kurumamıştı. Kışın dağlara fazlasıyla kar ve yağmur yağmadı, kurak bir sezon geçirdik bunun için gölde su kalmadı.

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