Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Tekstil malzemesi yüklü olduğu öğrenilen kamyonun devrilmesi sonucu yolun 4 şeridi ulaşıma kapandı. Devrilen kamyona çarpan bir otomobilin sürücüsü ise yaralandı.
03.10.2021 08:33
- Son Güncelleme: 03.10.2021 08:55
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan tekstil malzemesi yüklü kamyon devrilerek yolun 4 şeridini de ulaşıma kapattı.
Devrilen kamyona otomobilin de çarpması neticesinde meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.