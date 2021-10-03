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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Tekstil malzemesi yüklü olduğu öğrenilen kamyonun devrilmesi sonucu yolun 4 şeridi ulaşıma kapandı. Devrilen kamyona çarpan bir otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

03.10.2021 08:33 - Son Güncelleme: 03.10.2021 08:55
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan tekstil malzemesi yüklü kamyon devrilerek yolun 4 şeridini de ulaşıma kapattı.

Devrilen kamyona otomobilin de çarpması neticesinde meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan G.D. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü 05 DT 075 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Devrilen kamyon, yolun 4 şeridini de ulaşıma kapatırken, sürücü G.D. yaralandı. Kaza sonrasında aynı istikamette ilerlemekte olan Y.S. idaresindeki 59 YS 915 plakalı Dacia marka otomobil devrilen kamyona çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Otoyol Jandarma Trafik timleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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