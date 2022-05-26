Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Kedicikler ve aslancıklar yeniden yargılanacak

Zabıtta ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na müzekkere yazılarak suça konu Akkuyu Nükler Santrali ve Soçi görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi seviyede, hangi birimler tarafından temsil edildiği, Leila İzmailova isimli bir kişinin Türk veya herhangi bir yabancı devlet heyetinde tercüman veya başka bir sıfatla bulunduğuna dair bir kayıt olup olmadığının sorulmasına hükmedildi.