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Manisa'da Nif Çayı'nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü

Manisa'da kırmızıya dönen Nif Çayı'na, iki noktada kamyondan atık döküldüğü belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, kamyon ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
27.05.2022 10:44 - Son Güncelleme: 27.05.2022 10:44
Manisa’da Nif Çayı’nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki Gediz Ovası'ndan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın renginin 23 Nisan'da kırmızıya dönmesi, bölge çiftçilerini tedirgin etti.

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Manisa’da Nif Çayı’nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü

Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Manisa’da Nif Çayı’nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü

Yetkililer, numuneyle ne döküldüğünün tespitini yaparken, jandarma da bölgedeki kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Manisa’da Nif Çayı’nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü

Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası Nif Çayı'na, Kemalpaşa'daki iki ayrı noktadan kamyondan atık döküldüğü saptandı.

Manisa’da Nif Çayı’nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, jandarma da kamyonun ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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