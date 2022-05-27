Manisa'da Nif Çayı'nın rengi kırmızıya döndü! İşte nedeni: iki noktadan kamyonla atık döküldü
Manisa'da kırmızıya dönen Nif Çayı'na, iki noktada kamyondan atık döküldüğü belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, kamyon ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
27.05.2022 10:44 - Son Güncelleme: 27.05.2022 10:44
Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.
Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası Nif Çayı'na, Kemalpaşa'daki iki ayrı noktadan kamyondan atık döküldüğü saptandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, jandarma da kamyonun ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.