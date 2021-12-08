SON DAKİKA: İstanbul’da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Arkadan gelen 10 AGK 987 plakalı çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan trans birey Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

