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SON DAKİKA: İstanbul'da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Son dakika haberleri... D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilden fırlayan bir kişi tır ve çekici arasında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

AJANSLAR
08.12.2021 06:17 - Son Güncelleme: 08.12.2021 06:24
SON DAKİKA: İstanbul’da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Kaza, 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen 28 AS 302 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'a arkadan çarptı.

SON DAKİKA: İstanbul’da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Arkadan gelen 10 AGK 987 plakalı çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan trans birey Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

SON DAKİKA: İstanbul’da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 28 AS 302 plakalı otomobildeki yolcu konumundaki Trans birey Cüneyt Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA: İstanbul’da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi

Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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