SON DAKİKA: İstanbul'da feci kaza! Otomobilden fırladı tır ve çekici arasında sıkışarak can verdi
Son dakika haberleri... D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilden fırlayan bir kişi tır ve çekici arasında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
08.12.2021 06:17
- Son Güncelleme: 08.12.2021 06:24
Kaza, 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı.