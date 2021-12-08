Diyarbakır’da günlerdir aranan Kübra Ekin cinayet şüphelisi çıktı! Cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın...

ŞÜPHELİYİ TEŞHİS EDEMEMİŞ

Bu arada Kübra Ekin'in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.'nın yakalandığı ortaya çıktı. Emniyete davet edilen Ekin'in ise teşhiste, 'O, olup olmadığını bilmiyorum' deyince Ö.A.'nın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ekin'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.