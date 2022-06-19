SON DAKİKA: İstanbul'da esrarengiz olay! Ayrılan çift kalplerinden vurulmuş halde bulundu: Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu ağır yaralı!
Son dakika haberleri... İstanbul Bakırköy'de bir evde ayrıldıktan sonra sorunları konuşmak için bir araya gelen 20 yaşındaki çiftin ikisi de sol göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine giden ekipler Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...
19.06.2022 13:43 - Son Güncelleme: 19.06.2022 13:43
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu, bir süre sevgili oldular.
İSTANBUL'DA KORKUNÇ OLAY
Çift kısa bir süre önce ayrılma kararı aldı ve ayrıldı. Geçtiğimiz gün aralarındaki sorunları görüşmek üzere Balcı'nın Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'taki evinde bir araya geldi.
ALPER BALCI: SUNA KENDİNİ VURDU!
İddiaya göre bu buluşma sırasında Alper Balcı bir arkadaşını arayıp "Suna kendini vurdu buraya gel" dedi. Bunun üzerine o arkadaşı da polisi arayıp haber verdi.