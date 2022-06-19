Hamile karısını Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal yeniden yargılanacak

Fethiye'de 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.