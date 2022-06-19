Hamile karısını Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal yeniden yargılanacak
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde hamile eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal'ın davasında İstinaf Mahkemesi, Hakan Aysal'ın akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını belirterek, yerel mahkemenin müebbet hapis cezası kararını bozarak, yeniden yargılanmasına karar verdi.
Fethiye'de 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.
Karar dosyasının gönderildiği İstinaf Mahkemesi, dosyayı tutuklu sanığın gözlem altına alınarak cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması için dosyayı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdiği öğrenildi. Semra Aysal'ın abisi Naim Yolcu "Sağlık raporlarındaki eksikliğin tamamlanması için karar bozuldu. Sonucun değişmeyeceğine inanıyoruz" dedi.
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
İstinaf Mahkemesi sağlık raporunun yeniden alınması için Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderirken, başkaca yönleri incelenmeksizin hükmü bozdu. Hukukçular rapor ile birlikte davayı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden ele alacağı, karar değişmez ise, istinaf mahkemesinin diğer yönleri incelemeye başlayacağını belirtti.