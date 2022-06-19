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Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Beyoğlu'nda gözlüğünü emanete bırakmaya giden bir öğrenci sınava girmekten vazgeçti. Sınava girmek istemeyen öğrenciyi çevredekiler ikna ederek, alkışlarla fakültenin kapısına getirdi. Bu kez de yanında kimliği olmadığı için sınava giremeyen Boran Elaldı, "Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım" dedi.

DHA
19.06.2022 15:05 - Son Güncelleme: 19.06.2022 15:26
Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Beyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde YKS yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, evrakları kontrol edilerek, üst aramasından geçirildi.

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Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gelen bir öğrenciden, güneş gözlüğünü emanete bırakması istendi. Boran Elaldı, gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçti.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Elaldı'yı bir veli ikna ederek alkışlar eşliğinde salona getirdi. Ancak bu sefer de öğrencinin kimliğinin yanında olmadığı anlaşıldı.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

"ÇOCUĞUMU YERİNE KOYDUM"
Öğrenciyi ikna edip sınav kapısına getiren Vehbi Yıldırım "Kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar. Gözlüğü bahane ederek gidiyordu, orada görüncü ikna ettim" dedi.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

"ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN ZAMAN KAYBI"
Boran Elaldı "Zaten öylesine gelmiştim, girmeyecektim. Üniversite benim için vakit kaybı. İş kuracağım. Eşyaları bırakmam gerekiyormuş. Ben de götürdüm bıraktım eşyaları.

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