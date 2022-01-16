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Müge Anlı'da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde itiraf geldi. Hatay'da yaşadıkları evde uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki Mehmet Şen ve 80 yaşındaki Hüseyin Şen ile ilgili şüpheler bakıcı Emel Cengiz üzerine yoğunlaşırken, çifte cinayet telefon sinyalleriyle çözüldü. Korkunç cinayette kılıç detayı dikkat çekti.

16.01.2022 07:24 - Son Güncelleme: 16.01.2022 07:29
Müge Anlı’da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.

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Müge Anlı’da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı

Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti.

Müge Anlı’da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı

Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı.

Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı

AKRABASI ÇIKTI
JASAT evden çalınan 3 telefonun satıldığını tespit etti ve bir şüpheli ailenin uzaktan akrabası çıktı. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.

Müge Anlı’da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı

İTİRAF ETTİ
Canlı yayında, şüpheli S.S.'nin jandarmadaki ifadelerinde "Cinayetin işlendiği gece M.M. ile birlikte Şen kardeşlerin evlerine gittik ve sadece kafalarına vurduk" dediği aktarıldı.

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