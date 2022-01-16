Müge Anlı'da araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinayet itirafı geldi! Çifte cinayette kılıç detayı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre araştırılan Şen Kardeşler cinayetinde itiraf geldi. Hatay'da yaşadıkları evde uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki Mehmet Şen ve 80 yaşındaki Hüseyin Şen ile ilgili şüpheler bakıcı Emel Cengiz üzerine yoğunlaşırken, çifte cinayet telefon sinyalleriyle çözüldü. Korkunç cinayette kılıç detayı dikkat çekti.
16.01.2022 07:24
- Son Güncelleme: 16.01.2022 07:29
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.
Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti.