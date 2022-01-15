Vahşi doğada aslanın radarına giren talihsiz zebra dikkatsizliğinin kurbanı oldu! Önce pençe vurdu sonra diş geçirdi
Çayırda otlayan talihsiz zebra başına geleceklerden habersiz bir şekilde karnını doyururken ormanlar kralı aslanın radarına girdi. Usta bir şekilde kamufle olan aslan avına usul usul yaklaştı ve bitirici hamle için atağa kalktı. İlk olarak pençe darbesiyle sersemlettiği zebraya daha sonra dişlerini geçirdi. Vahşi doğadaki gerilim dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
15.01.2022 22:30
- Son Güncelleme: 15.01.2022 22:51
Aslan, kaplan, çita, puma vb. kedi familyasından olan yırtıcı hayvanlar hayatta kalmak için gözlerine kestirdikleri avları afiyetle yiyor.