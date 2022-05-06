SON DAKİKA: İstanbul'a kadar dayandı: Kocaeli Körfez'de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı
Son dakika haberleri... Kocaeli İzmit Körfezi'nde ilginç bir olay yaşandı... Deniz, turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim, uydudan da görüntülendi…
06.05.2022 16:16 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:36
Körfezin turkuaz rengini almasıyla TÜBİTAK, renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.