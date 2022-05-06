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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'a kadar dayandı: Kocaeli Körfez'de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

SON DAKİKA: İstanbul'a kadar dayandı: Kocaeli Körfez'de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

Son dakika haberleri... Kocaeli İzmit Körfezi'nde ilginç bir olay yaşandı... Deniz, turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim, uydudan da görüntülendi&hellip;

06.05.2022 16:16 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:36
SON DAKİKA: İstanbul’a kadar dayandı: Kocaeli Körfez’de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

Körfezin turkuaz rengini almasıyla TÜBİTAK, renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul’a kadar dayandı: Kocaeli Körfez’de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü.

SON DAKİKA: İstanbul’a kadar dayandı: Kocaeli Körfez’de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.

SON DAKİKA: İstanbul’a kadar dayandı: Kocaeli Körfez’de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı.

SON DAKİKA: İstanbul’a kadar dayandı: Kocaeli Körfez’de deniz turkuaz renge döndü! TÜBİTAK numune aldı

Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak…

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