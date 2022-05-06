Dehşet anları! Tanımadığı kadını takip eden saldırgan önce taciz etmeye çalıştı sonra boynundan bıçakladı
İstanbul Bahçelievler'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay Kara tanımadığı Abdullah D.'nin saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı.
İstanbul Bahçelievler'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay Kara tanımadığı Abdullah D.'nin saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı.
Olay, Çarşamba akşamı saat 20.50'de Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişini tamamlayan Tülay Kara, aynı cadde üzerindeki evinin yolunu tuttu.
APARTMAN GİRİŞİNCE KOŞARAK SALDIRDI
Kara, apartman girişine geldiğinde daha önce tanımadığı biri arkasından koştu ve saldırdı. Kara, birinin kendisini taciz etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya başladı.
Saldırgan Kara'yı bir süre yerde sürükledikten sonra boynundan bıçaklayıp kaçtı. Olaydan sonra Tülay Kara, yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.