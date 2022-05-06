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SON DAKİKA! Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun cinayetten sonra arkadaşına bunları söyledi

Son dakika haberleri... Asiye Atalay cinayetinde son dakika haberi: Esenler'de sokak ortasında başından vurarak katlettiği Asiye Atalay'ı orada bırakarak olay yerinden kaçan Ümit Karakoyun isimli katil yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin hızla gelişme kaydeden Emniyet ekipleri katili saklandığı noktada yakalayarak gözaltına aldı. Ümit Karakoyun'un Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra saklandığı evdeki arkadaşı cinayetin ardından geldiği anda neler söylediğini anlattı. Öte yandan Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte Asiye Atalay cinayetindeki son dakika gelişmeleri

06.05.2022 13:14 - Son Güncelleme: 06.05.2022 13:33
SON DAKİKA! Asiye Atalay’ın katili Ümit Karakoyun cinayetten sonra arkadaşına bunları söyledi

İstanbul Esenler'de Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra kaçan saldırgan Ümit Karakoyun Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı evdeki arkadaşı yaşananları anlatırken olayda kullanılan silah bir koltuğa saklanmış şekilde bulundu. Dün gece saatlerinde Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay ile bir araya geldiği sokak ortasında katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Karakoyun'u gözaltına aldı.

Katilin saklandığı evdeki arkadaşı Asiye Atalay cinayetinin ardından Ümit Karakoyun'un neler söylediği ve yaptığını polis ekiplerine anlattı. İşte Asiye Atalay cinayetindeki son dakika gelişmeleri

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SON DAKİKA! Asiye Atalay’ın katili Ümit Karakoyun cinayetten sonra arkadaşına bunları söyledi

Olayı anlatan ev sahibi Ç.E., Ümit Karakoyun ile beraber başka kişilerin de geldiğini söyledi. Ümit Karakoyun'un olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.

SON DAKİKA! Asiye Atalay’ın katili Ümit Karakoyun cinayetten sonra arkadaşına bunları söyledi

ASİYE ATALAY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Olay dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı.

SON DAKİKA! Asiye Atalay’ın katili Ümit Karakoyun cinayetten sonra arkadaşına bunları söyledi

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAFASINDAN VURDU!
Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu.

19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Asiye Atalay’ın katili Ümit Karakoyun cinayetten sonra arkadaşına bunları söyledi

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Katil zanlısı Ümit K. ise bugün Arnavutköy'de yakalanarak, gözaltına alındı.

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