SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de patlama! Bilerek yaptılar nedeni korkunç
Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Dairenin duvarları sokağa düşerken araçlarda da hasar oluştu. Olayın ayrıntıları ise daha sonra ortaya çıktı. Beş katlı binanın çatısı katında ailesiyle birlikte yaşayan Nizam A., evde yalnız olduğu sırada, mutfaktaki doğalgaz tüpünü patlatarak intihara girişti. Patlamanın etkisiyle Nizam A. ağır yaralandı, duvarları sokağa dökülen daire tuzla buz oldu, mahalle savaş alanına döndü.
05.11.2021 13:39
- Son Güncelleme: 05.11.2021 16:42
Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.