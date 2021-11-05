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SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de patlama! Bilerek yaptılar nedeni korkunç

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Dairenin duvarları sokağa düşerken araçlarda da hasar oluştu. Olayın ayrıntıları ise daha sonra ortaya çıktı. Beş katlı binanın çatısı katında ailesiyle birlikte yaşayan Nizam A., evde yalnız olduğu sırada, mutfaktaki doğalgaz tüpünü patlatarak intihara girişti. Patlamanın etkisiyle Nizam A. ağır yaralandı, duvarları sokağa dökülen daire tuzla buz oldu, mahalle savaş alanına döndü.

DHA
05.11.2021 13:39 - Son Güncelleme: 05.11.2021 16:42
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de patlama! Yaralılar var

Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de patlama! Yaralılar var

Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü.

SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de patlama! Yaralılar var

Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de patlama! Yaralılar var

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de patlama! Yaralılar var

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SON DAKİKA